Передбачено прохід з учнівськими квитками старого зразку: в метро роз'яснили правила проїзду школярів

У зв'язку з початком нового навчального року адміністрація Київського метрополітену роз'яснила, як будуть їздити в підземці столичні школярі. Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, у школяра повинен бути при собі учнівський квиток: або паперова книжечка, або пластикова картка, або її електронний аналог.

Передбачено, що до 31 грудня 2021 року школярі можуть їздити з учнівським квитком старого зразку, поки оформляються заявки на e-квиток.

Оформити електронний учнівський квиток дитині батьки школярів можуть онлайн на порталі scard.kyivcity.gov.ua. Після оплати заявку буде передано на виробництво, а готові e-квитки будуть розповсюджуватися через школи. Очікується, що в майбутньому електронні учнівські витіснять шкільні документи старого зразку.

Нагадаємо, в Києві остаточне введення єдиного е-квитка на всі види транспорту відклали до 2023 року. Система продовжує тестуватися. Пільговим категоріям пасажирів зберегли їхні привілеї. Всім іншим запропоновано ознайомитися з інструкцією, як і де купити електронний квиток і яким чином можна оплатити проїзд.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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