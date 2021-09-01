Матеріал для розслідування, — блогер про можливу причетність до скандалу з «ГлобалМані» чиновника АМКУ

Антимонопольний комітет захищає скандальну компанію GlobalMoney, яку підозрюють у фінансуванні бойовиків «Л/ДНР». Про це пише заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

«Ми дожили до того, що один чиновник, і не просто чиновник, а голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ, перебріхує офіційні повідомлення інших. І не просто інших, а офіційної відповіді правоохоронного органу — Нацполіції. І все лише для того, щоб захистити скандальну платіжну систему GlobalMoney, яку вважають близькою до „сім'ї“ Януковича та причетною до відмивання брудних коштів та виводу їх до РФ. За даними тієї ж самої Нацполіції», — пише Олексій Голобуцький.

Експерт у своєму блозі нагадує про допис топчиновника АМКУ Олексія Хмельницького у Facebook про те, що у Національної поліції начебто немає і не було претензій до платіжної системи GlobalMoney.

Голобуцький зазначає, що це не відповідає дійсності, як і твердження чиновника, що АМКУ не знайшов доказів роботи компанії на окупованих територіях.

«Дуже вибачаюсь: чи є у завданнях та повноваженнях АМКУ проведення перевірок роботи компаній в ОРДЛО?» — пише Голобуцький.

Коментуючи допис чиновника про те, що у Національної поліції немає і не було претензій до платіжної системи GlobalMoney, експерт зазначає: «Що ж, відкриваємо цей документ (Нацполіції. — Авт.). Однак наведеної цитати там нема. Натомість Головне слідче управління Нацполіції пише про те, що одна категорія справ по „Глобалмані“ закрита, в іншій висунуті підозри особам, які не є посадовими особами „Глобалмані“, а „щодо інших кримінальних проваджень, зазначених у листі, провадження тривають“. Тривають. І наразі дійшли до того, що Нацполіція виявила кейс з відмиванням 6,5 млрд грн брудних грошей і виведенням їх до РФ через чеську компанію», — повідомив Олексій Голобуцький.

На думку експерта, таке тлумачення ситуації є, по суті, матеріалом для розслідування керівництвом АМКУ.



«Матеріал буде цікавий НАБУ і ДБР через зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб», — вважає Голобуцький.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у російській соцмережі «ВКонтакте» діє сторінка електронного гаманця GlobalMoney — Global24, який працює з усіма російськими банками, зокрема із забороненим в Україні ВТБ. Також журналісти знайшли у «ВКонтакте» рекламу фінустанови так званої «ЛНР» «Первый коммерческий центр» про можливість зняття коштів з гаманців Global24 в окупованому Луганську.

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