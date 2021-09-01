Підвищення статусу стратегічного партнерства: у Білому домі озвучили свої очікування від зустрічі Байдена з Зеленським

У Сполучених Штатах Америки, куди з робочим візитом вирушив президент України Володимир Зеленський для зустрічі з американським лідером Джо Байденом, розраховують на закріплення підвищеного статусу стратегічного партнерства між двома країнами.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це заявили офіційні представники Білого дому на брифінгу. Очікується, що сторони оголосять про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства, яка не збиралася три роки. На ній, зокрема, обговорять план трансформації України, презентований у Вашингтоні Зеленським.

А восени цього року відбудеться зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. На цій зустрічі, як очікується, буде затверджено нову хартію про співпрацю.

На даний момент Пентагон вже підписав Рамкову угоду про співпрацю з українським Міністерством оборони, яка покликана посилити взаємодію, у тому числі, й у сфері безпеки у Чорному морі, обміну розвідданими і підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Також наголошується, що Джо Байден має оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 60 млн доларів. Очікується виділення й більш 463 млн доларів допомоги на розвиток України.

Сторони приділять увагу «Північному потоку -2» — Джо Байден і Володимир Зеленський мають оголосити про нові ініціативи щодо зміцнення енергетичної безпеки України, у тому числі й про запуск Стратегічного діалогу з енергетики та клімату, мета якого — залучення інвестицій в енергетичну безпеку України, а також усунення наслідків початку експлуатації газогону в обхід української території.

Також очікується підписання меморандум про взаєморозуміння з комерційної співпраці, а Експортно-імпортний банк США та Міністерство економіки України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковою сумою підтримки у розмірі 3 млрд доларів. Вашингтон має намір продовжити надання допомоги Україні у боротьбі з коронавірусом, включаючи виділення додаткових 12,8 млн доларів. А на рішення проблем українців, які постраждали в результаті війни на Донбасі, планують додатково направити 45 млн доларів.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що планує на початку зустрічі з Джо Байденом обговорити питання Криму та Донбасу, а також «болюче питання» — «Північний потік — 2».

Фото з Вікіпедії.

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