Зустріч Байдена із Зеленським з'явилася у офіційному розкладі президента США: коли вона почнеться і скільки триватиме

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським, який раніше взяв участь у церемонії підписання низки двосторонніх документів, відбудеться у середу, 1 вересня. Вона розпочнеться у Вашингтоні о 21:00 за київським часом (о 14:00 за місцевим часом)

Це час зазначено у розкладі американського лідера: «Президент візьме участь у двосторонній зустрічі з Його Високоповажністю Володимиром Зеленським, Президентом України». Зустріч відбудеться в Овальному кабінеті.

У графіку Джо Байдена немає пункту про спільну з Володимиром Зеленським прес-конференцію.

Після зустрічі, на проведення якої відводиться більше двох годин, Джо Байден братиме участь у брифінгу з економічних питань — він призначений на 16:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зустрічався з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також презентував «амбітний план трансформації України».

Фото з Вікіпедії.

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