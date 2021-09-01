26.89 / 27.07 31.60 / 31.93
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Зустріч Байдена із Зеленським з'явилася у офіційному розкладі президента США: коли вона почнеться і скільки триватиме

13:40 1 вересня 2021
Джо Байден

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським, який раніше взяв участь у церемонії підписання низки двосторонніх документів, відбудеться у середу, 1 вересня. Вона розпочнеться у Вашингтоні о 21:00 за київським часом (о 14:00 за місцевим часом)

Це час зазначено у розкладі американського лідера: «Президент візьме участь у двосторонній зустрічі з Його Високоповажністю Володимиром Зеленським, Президентом України». Зустріч відбудеться в Овальному кабінеті.

У графіку Джо Байдена немає пункту про спільну з Володимиром Зеленським прес-конференцію.

Після зустрічі, на проведення якої відводиться більше двох годин, Джо Байден братиме участь у брифінгу з економічних питань — він призначений на 16:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зустрічався з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також презентував «амбітний план трансформації України».

Фото з Вікіпедії.

364

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Алла Пугачова

«Вилізло своє волосся»: Алла Пугачова здивувала «чесним» знімком без фотошопу

люди

Для українців відкрилися 35 держав Європи: куди можна в'їхати без ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію

НПЗ

ЗМІ з’ясовували, які АЗС продають неякісне паливо з найбільшого в Україні підпільного НПЗ (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.