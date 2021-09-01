Сформувати колективний імунітет проти коронавірусу неможливо: інфекціоніст Голубовська назвала причини

Завідувачка кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що сформувати колективний імунітет проти коронавірусу неможливо. До речі, такої ж точки зору дотримується і директор групи вчених Оксфорда з розробки вакцини AstraZeneca професор Ендрю Поллард, який відзначив роль у цьому штаму «Дельта».

Як пише Med.Oboz, Ольга Голубовська називала цілі вакцинації, згадавши підготовку людини до зустрічі з вірусом, а також створення «імунологічного шару, який не дозволить збуднику безперешкодно поширюватися у популяції». Вона також зазначила, що вірус під впливом імунної системи і зовнішніх чинників змінюється, деякі його варіанти «вислизають як від природного імунітету, так і поствакцинального». «Одним з таких варіантів, наприклад, є „Дельта“, який наразі домінує у багатьох країнах і вже є в Україні. Тому наступний сплеск захворювання — це справа часу», — зазначила медик.

Ольга Голубовська вважає, що колективний імунітет проти COVID-19 сформувати практично неможливо: «Вакциновані люди можуть залишатися джерелом інфекції, тобто перервати циркуляцію збудника тільки способом імунізації не вдасться. Боротьба з таким інфекційним захворюванням може бути ефективною тільки при дотриманні всього комплексу протиепідемічних заходів, з яких однією з важливих складових частин є вакцинація».

Що ж стосується вакцин, то медик не береться назвати найбільш ефективний з препаратів — для такої оцінки має пройти не менше п'яти років.

«Природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація… Дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет: у двічі вакцинованих ризик повторного зараження у 13 разів вище, ніж у тих, хто перехворів», — зазначила вона.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що «Дельта» може за кілька місяців витіснити інші штами коронавірусу і стати домінуючим в країні.

Фото Ольги Голубовської із соціальних мереж.

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