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Володимир Зеленський представив у США план трансформації України: якою має стати країна через 5−10 років

12:17 1 вересеня 2021
Зеленський у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський, у якого на 1 вересня намічена зустріч з американським лідером Джо Байденом, презентував у Вашингтоні «амбітний» план трансформації України, заявивши про «чітке бачення» того, якою країна повинна стати через 5−10 років.

Як повідомляють в Офісі президента, документ під назвою «A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine» визначає бачення розвитку України на найближчі роки як «форпосту безпеки, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу».

За словами Зеленського, документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України з США у економіці та містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проекти.

«Закладені в плані більш 80 проектів — це амбітні проекти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування за рахунок державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій», — заявив він і висловив надію на те, що американські партнери активно приєднаються до реалізації цього плану.

Президент зазначив, що план перетворення економіки країни визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення «зеленої» трансформації та енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, що у Вашингтоні була підписана низка угод, що стосуються, зокрема, співпраці в оборонній сфері та космосі.

Фото Офісу президента.

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