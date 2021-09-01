«Буде серйозна зустріч»: Зеленський розповів, які питання планує обговорити з Байденом

На зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Джо Байденом кілька важливих тем, першою з яких стане окупація Донбасу і Крима. Про це повідомляє «Суспільне».

«Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна, і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання та відповіді», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що планує на початку зустрічі обговорити питання Криму та Донбасу. Буде піднята також тема інвестицій

«Ми подякуємо президента США за підтримку, вона відчувається в розвитку енергетичної системи України», — зазначив Зеленський.

«У нас є болюче питання — „Північний потік-2“. Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він буде працювати. В разі працюючого „Північного потоку-2“ ми хотіли б домовитися про конкретні речі та гарантії з боку США», — сказав президент України і уточнив, що мова піде про введення нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, екс-посол України в США Валерій Чалий розповів «ФАКТАМ», чого можна очікувати від зустрічі у Вашингтоні.

Фото: Instagram zelenskiy_official

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