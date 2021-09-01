Візит Зеленського в США: підписано важливі документи про співробітництво в оборонній сфері та космосі

Окрім спільної заяви щодо посилення двостороннього співробітництва у сферах енергетики та клімату між Україною та США, під час робочого візиту до Америки президента Володимира Зеленського також були підписані Рамкова угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства між оборонними офіціями двох держав та низка угод щодо науково-технічного співробітництва, безпеки космічних польотів, захисту інформації, а також прикордонної безпеки.

Як повідомляють у Міноборони України, Рамкову угоду підписали міністри Андрій Таран та Ллойд Остін.

Угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства підтверджує ключові принципи та визначає амбітні цілі для наших двосторонніх відносин у сфері оборони шляхом:

окреслення шляхів просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення поточних та викликів, що виникають у сфері безпеки;

підтвердження відданості спільним демократичним цінностям, включаючи верховенство права та повагу до прав людини;

підтвердження непохитної підтримки Міністерством оборони США суверенітету та територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму та агресії на сході України;

визначення подальших кроків взаємодії Міноборони України та Міноборони США для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці;

підтвердження сталої підтримки Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, у тому числі у прагненні України до вступу в НАТО.

Зазначається, що метою продовження роботи з досягнення цілей на період до грудня 2026 року, двосторонні відносини зосереджуватимуться на наступних стратегічних пріоритетах:

підтвердження того, що двостороння співпраця у галузі безпеки та підтримка США допомагають Україні протидіяти російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань та навчань.

проведенні реформ у секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО, спираючись на значний прогрес, досягнутий з 2014 року.

сприянні виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб ЗСУ, включаючи збільшення прозорості українських оборонних закупівель, впровадження реформ корпоративного управління та розбудову довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки та технологій, що матиме вплив на розвиток майбутнього безпекового середовища.

поглибленні співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності.

посиленні співпраці у сфері кібербезпеки з метою стримування шкідливої кібердіяльності проти систем національної безпеки, виявлення причетних до здійснення такої діяльності та забезпечення ефективного захисту від противників.

більш тісному партнерстві оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.

Щодо інших підписаних документів в Офісі президента України повідомили, що серед них — міжурядова угода про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки, яка засвідчує фундаментальне поглиблення співпраці між двома країнами у науково-технічному та військово-технічному напрямах і сприяє розбудові міжнародно-правових основ для укладення контрактів з реалізації спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у оборонній сфері.

Документ створює умови для впровадження передових оборонних технологій, започаткування проектів у сфері модернізації озброєння та військової техніки із залученням інвестицій американської сторони та передбачає реалізацію заходів з проведення тестувань озброєння і військової техніки з використанням обладнання та технологій, яких немає в Україні.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Космічним командуванням Міністерства оборони США щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності розширює розвиток двосторонніх відносин новим напрямом, відповідає участі України в реалізації космічної програми «Артеміда» під проводом США, відкриває для нашої держави додаткові можливості в контексті намірів щодо підготовки власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державний департамент США уклали угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку, а Державна прикордонна служба України та Митна та прикордонна служба США — угоду щодо використання інформації про тих, хто подорожує.

Україні нададуть допомогу у розгортанні Системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL, що є ефективним інструментом з аналізу ризиків. Відповідне технічне й програмне забезпечення сприятиме якісній перевірці мандрівників і виявленню осіб з високим ризиком причетності до терористичних загроз чи транскордонної злочинності, а також ідентифікації міжнародних злочинців.

Нагадаємо, що зустріч президентів США та України, дата якої двічі переносилася, призначена на середу, 1 вересня.

Ексклюзивне інтерв'ю з колишнім очільником української дипломатичної місії у США Валерієм Чалим, який аналізував підготовку візиту Зеленського до Вашингтону та його зустріч з Джо Байденом, читайте на сайті «ФАКТІВ» у матеріалі «Ейфорія напередодні візиту Зеленського до США, який ще не відбувся, дещо насторожує».

Фото Офісу президента.

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