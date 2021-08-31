Для українців відкрилися 35 держав Європи: в які країни можна в'їхати без ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію

З середини липня країни Євросоюзу офіційно відкрили кордони для українських туристів. На сьогодні українці можуть подорожувати в 35 країн Європи. Про це повідомили в МЗС.

«МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати по світу, навіть в нинішніх складних умовах пандемії», — зазначив глава відомства Дмитро Кулеба.

Так, сьогодні без ПЛР-тесту та сертифікату про вакцинацію українці можуть подорожувати в Албанію, Естонію та Іспанію.

Для в'їзду в Ісландію та Чехію потрібно мати сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19.

30 країн Європи українці можуть відвідати при наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або повної вакцинації. Це: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

«Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, рекомендуємо перевіряти актуальний режим в'їзду і транзиту на інтерактивній онлайн-карті http://tripadvisor.mfa.gov.ua», — заявили в МЗС.

Нагадаємо, з 5 серпня змінилися вимоги для в'їзду в Україну.

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