26.80 / 26.99 31.51 / 31.88
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Для українців відкрилися 35 держав Європи: в які країни можна в'їхати без ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію

22:39 31 серпня 2021
люди

З середини липня країни Євросоюзу офіційно відкрили кордони для українських туристів. На сьогодні українці можуть подорожувати в 35 країн Європи. Про це повідомили в МЗС.

«МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати по світу, навіть в нинішніх складних умовах пандемії», — зазначив глава відомства Дмитро Кулеба.

Так, сьогодні без ПЛР-тесту та сертифікату про вакцинацію українці можуть подорожувати в Албанію, Естонію та Іспанію.

Для в'їзду в Ісландію та Чехію потрібно мати сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19.

30 країн Європи українці можуть відвідати при наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або повної вакцинації. Це: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

«Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, рекомендуємо перевіряти актуальний режим в'їзду і транзиту на інтерактивній онлайн-карті http://tripadvisor.mfa.gov.ua», — заявили в МЗС.

Нагадаємо, з 5 серпня змінилися вимоги для в'їзду в Україну.

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Борги по кредитах: колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

Борги по кредитах: колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

Перший дзвоник

З Днем знань: кращі поздоровлення і картинки на 1 вересня і Перший дзвоник

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.