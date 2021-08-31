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Україна

Де українці живуть гірше за все: експерт назвала регіони

20:02 31 серпня 2021
жінка

В Україні, де в останні роки стрімко падає рівень життя населення, чіткої географії бідності не існує. Є кілька регіонів, які періодично потрапляють в групу з низькими показниками життя, серед них з'являється «лідер». Про це «ФАКТАМ» розповіла кандидатка економічних наук Людмила Черенько.

За її інформацією, в осередку вищої вразливості до бідності якийсь час була Волинська область, потім — Луганська, Кіровоградська.

Зараз найбільш бідними областями вважаються Чернівецька та Рівненська.

Найнижчі показники бідності у Києві. Уже понад 10 років заможніше живуть люди також в Івано-Франківській та Львівській областях. В останні роки низькі показники бідності також у Вінницькій області.

До початку військових дій Донецька область, де багато важкої промисловості, за середнім рівнем доходу займала 2 або 3 місце після Києва. Але в цьому регіоні бідність ніколи не була на низькому рівні, зазначила експертка.

У Донецькій області спостерігалась велика диференціація — частина людей отримувала дуже високі доходи, але була і не маленька частка бідних.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю завідувачки відділу дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидата економічних наук Людмили Черенько читайте на сайті «ФАКТІВ».

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