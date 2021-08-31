Багато українських бізнесменів побоюються, що Бюро економічної безпеки, яке починає працювати у вересні, стане черговим каральним органом для бізнесу. Конкурс на керівника БЕБ «несподівано» виграв глава ДФС Вадим Мельник, підлеглі якого замішані в гучному скандалі з викраденням підприємця. Про це шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу «Хвиля» Юрій Романенко написав у своєму Facebook.

Журналіст зазначає, що слідом за Мельником в БЕБ дуже розраховують перебратися практично всі співробітники податкової міліції. Але справа слідчих-викрадачів дуже ускладнило їм це завдання.

«У прагненні вислужитися група з відділу розслідувань кримінальних справ Офісу великих платників податків ДФС Макса Федосова, Дмитра Пташинського і Тараса Кручко — злегка перестаралася. Схоже, що перед розформуванням УКРІНФОРМ там вирішили обілетити бізнес по повній. І захопилися настільки, що викрали прямо на вулиці жінку-директора компанії „Техноложік“ Юлію Шевчук і прессанулі її безпосередньо в службовому авто», — зазначив Романенко.

Однак, за його словами, жінка підняла шум, історія потрапила в ЗМІ і ДФС довелося починати внутрішню перевірку, а по її підсумком — виправдовуватися.

«А далі з'ясувалося, що у цих фіскалів нібито є свої картелі конвертаційних центрів, свіжа нерухомість в ОРДЛО … Тут би БЕБ зайнятися своїми колишніми колегами, щоб плани по будівництву заводів за наказом Зеленського не зірвалися. Тому що з таким інвесткліматом не те, що заводів, але й ковбасного цеху не побудуєш», — підсумував Романенко.

Нагадаємо, 30 липня 2021 року співробітники ДФС нібито викрали людину на вулиці Києва й погрозами змусили підписати зізнання. Ним виявилася директор ТОВ «Техноложік» Юлія Шевчук, яка оперативно подала скаргу на незаконні дії правоохоронців в центральний офіс ДФС та до офісу бізнес-омбудсмена.

Нагадаємо, правозахисник і блогер Сергій Наумович повідомив, що, за його спостереженнями, багато охочих працевлаштуватися в Бюро фіскалів активно борються в інтернеті з компрометуючої їх, а також їх найближчих родичів інформацією.

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