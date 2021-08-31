В Росії гірше: експертка розповіла про бідність в Україні

В Україні, де обсяг тіньового сектора економіки, за офіційними даними, становить близько 30 відсотків, споживчі можливості населення останнім часом помітно зменшуються. Люди не можуть придбати те, що було їм доступно ще кілька років тому. Про це «ФАКТАМ» розповіла завідувачка відділу дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Людмила Черенько.

За словами експертки, порівнювати ці показники з сусідньою Росією важко, тому що там або немає таких даних, або інформація не відповідає дійсності.

Черенько уточнила, що за тими даними, які озвучувалися на міжнародних форумах до російської агресії, було зрозуміло, що в Росії бідність глибше, ніж в Україні.

Якщо порівнювати Україну з країнами ЄС, то звичайно, рівень життя більшості українців відрізняється від рівня життя в країнах старої Європи. При цьому його можна порівняти з рівнем життя в Болгарії, Румунії, Греції.

Економістка уточнила, щоб зрозуміти, як рівень життя в Україні співвідноситься з рівнем життя у європейських країнах, потрібно розрахувати критерій так званої депривації, яким користується українська статистика.

«Для розрахунку цього критерію відібрали 9 позицій, зокрема наявність деяких товарів (телевізор, автомобіль і т. п.), визначеної суми коштів на випадок непередбачених обставин (від 1 до 2 місячних доходів), можливість провести тижневу відпустку з сім'єю раз на рік поза домом або у родичів, а також інші критерії. По цім базовим в житті речам проводиться вимір немонетарної бідності в країнах ЄС», — уточнила Черенько.

Економістка зазначила, що якщо в родині відсутні 3 з 9 позицій, вона вважається бідною. Якщо 4 з 9 — це глибока депривація (сім'я вкрай бідна).

Ексклюзивне інтерв'ю з кандидатом економічних наук Людмилою Черенько читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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