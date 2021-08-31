«Захищав нас до останнього подиху»: стало відомо ім'я 27-річного військового, який загинув на Донбасі

У понеділок, 30 серпня, на Донбасі загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Задорожний. Про це повідомили у Львівській облдержадміністрації.

Боєць загинув поблизу Попасної Луганської області.

Волонтерка Асоціації ветеранів війни та учасників АТО/ООС Роксана Терлецька написала у соцмережі: «Страшна та болюча звістка прилетіла до нас з фронту. Вчора у зоні АТО/ООС поблизу Попасної загинув член нашої організації „Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам'янеччини“ наш земляк, патріот, який боронив нас від перших днів війни й до останнього подиху».

У загиблого залишилися мама, сестри та брати.

Нагадаємо, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 11 раз порушували режим припинення вогню.

На ранок 31 серпня в зоні ООС зафіксовано вже 3 обстрілу з боку окупантів.

Як повідомляли «ФАКТИ», 27 серпня на Донбасі був смертельно поранений боєць 74-го окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець. Він був уродженцем Запорізької області.

А 28 серпня поранення отримали троє українських військових.

фото https://www.facebook.com/LvivskaODA/

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