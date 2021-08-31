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На пенсію у 60 років вийти не вийде: чому половині українців доведеться працювати довше визначеного терміну

15:38 31 серпня 2021
пенсіонер

В майбутньому близько 53% жінок і 65,5% чоловіків в Україні не матимуть права виходу на пенсію при досягненні 60 років. І ці цифри зростатимуть через відсутність у людей необхідного страхового стажу.

Такий розрахунок зробили експерти Пенсійного фонду України, йдеться у матеріалі на сайті видання ZN.UA.

Однією з причин такої ситуації є неофіційна зайнятість майбутніх пенсіонерів. Це призводить до браку стажу після досягнення 60 років. Для виходу на пенсію необхідно офіційно пропрацювати хоча б 25 років і платити єдиний соціальний внесок.

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Крім того, згідно з розрахунками ПФУ, рівень заміщення пенсійними виплатами заробітної плати знижуватиметься аж до 16,2% у 2030 році. Тобто, пенсіонери у 2030 році отримають лише 16% від своєї зарплати. Зараз середня пенсія в Україні становить 3778 грн, а середня зарплата — 14 313, наразі це майже 26,5%.

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У той же час у ПФУ вважають, що ситуації могли б допомогти наступні кроки:

  • встановлення адекватності, обгрунтованості та прийнятності рівня фіскального навантаження на фонд оплати праці;
  • скорочення кількості пенсіонерів-пільговиків;
  • посилення стимулів для участі у страхової пенсійної системи і боротьба з «тінізацією» зарплат;
  • створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття, розвиток дрібного підприємництва;
  • підтримка розвитку недержавних (приватних, корпоративних, професійних) пенсійних фондів і запуск обов'язкового другого накопичувального рівня;
  • поліпшення методів контролю за надходженням єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • економічне виховання молоді та населення працездатного віку щодо прав та обов'язків участі у солідарній пенсійній системі, переваг введення обов'язкового накопичувального пенсійного страхування.

Раніше у Мін'юсті розповіли, як вчинити жінкам, у яких при виході на пенсію виникають проблеми у Пенсійному фонді, де вимагають підтвердити прізвище до шлюбу, «дівоче». Це відбувається у випадках, коли, наприклад, шлюб вже розірваний, а документи про це не збереглися.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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