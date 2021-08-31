Карантин по-одеськи: шкільні лінійки 1 вересня скасували, а 2 вересня влаштують масові гуляння

Одеські школи скасували традиційні загальношкільні лінійки 1 вересня, перед початком навчального процесу. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

За її словами, причина скасування — погана епідеміологічна ситуація на тлі коронавірусу.

«Через нові випадки ковіда, які реєструють в Одесі, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало не проводити заходи з масовим скупченням дітей», — сказала чиновниця.

Разом з тим в Одесі 2 вересня мають намір з розмахом відзначити День міста. Досить сказати, що заплановані десятки масових заходів. Наприклад, великий святковий концерт на Потьомкінських сходах, який збере десятки тисяч глядачів. Традиційні концерти «Одеса Інтернешнл» у залі філармонії. Безліч інших міських подій, на яких будуть масові скупчення людей.

За даними на 31 серпня, Одеська область посідає «почесне» третє місце в Україні по добовому приросту хворих.

За минулу добу в Одеській області лабораторно підтверджено 127 нових випадків коронавірусу, в тому числі 56 — в Одесі. Серед захворілих — троє дітей.

Варто відмітити, що, коментуючи рішення про скасування шкільних лінійок, Олена Буйневич «пом'якшила удар» і сказала: «Я б, незалежно від пандемії, скасувала традиційні лінійки першого і останнього дзвоника з простої причини — у нас дуже жарко. Постійно, коли у нас проводяться такі лінійки, комусь стає погано. Мені здається, давно пора це замінити на якісь інтерактивні ігри, розважальні заходи, пов'язані зі школою».

Нагадаємо, через епідеміологічну ситуацію шкільні лінійки скасували також в Чернігові.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я рекомендували кілька форматів урочистих заходів в День знань.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter