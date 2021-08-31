На кордоні України тепер можна пред'являти електронний сертифікат про вакцинацію проти ковіду

Держприкордонслужба України почала застосовувати електронну перевірку сертифікатів COVID-19, які підтверджують вакцинацію громадян, одужання від хвороби або негативний результат тестування. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Для автоматизованої перевірки прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням «SafeBorder». Кожен COVID-сертифікат має унікальний ідентифікатор і QR-код. Для перевірки досить сканувати документ.

Перевірка

До мережі цифрових COVID-сертифікатів підключені вже майже 40 країн, в тому числі держави ЄС.

Якщо COVID-сертифікати видані в країнах, які не підключені до цієї мережі, їх перевірка виконується візуально та за допомогою технічних засобів прикордонного контролю.

На кордоні

Нагадаємо, країни ЄС при в'їзді вимагають від громадян України ряд документів.

Фото: Держприкордонслужба України

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