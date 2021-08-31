На кордоні України тепер можна пред'являти електронний сертифікат про вакцинацію проти ковіду
Держприкордонслужба України почала застосовувати електронну перевірку сертифікатів COVID-19, які підтверджують вакцинацію громадян, одужання від хвороби або негативний результат тестування. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Для автоматизованої перевірки прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням «SafeBorder». Кожен COVID-сертифікат має унікальний ідентифікатор і QR-код. Для перевірки досить сканувати документ.
До мережі цифрових COVID-сертифікатів підключені вже майже 40 країн, в тому числі держави ЄС.
Якщо COVID-сертифікати видані в країнах, які не підключені до цієї мережі, їх перевірка виконується візуально та за допомогою технічних засобів прикордонного контролю.
Нагадаємо, країни ЄС при в'їзді вимагають від громадян України ряд документів.
Фото: Держприкордонслужба України136
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