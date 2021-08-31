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Студентам нагадали про знижки на проїзд у поїздах з 1 вересня: скільки можна заощадити

14:42 31 серпня 2021
Потяг

Протягом навчального року, який розпочинається 1 вересня, студенти можуть користуватися правом пільгового проїзду в поїздах, купуючи квитки з 50-відсотковою знижкою.

Як нагадали в «Укрзалізниці», цим правом можуть скористатися учні закладів професійної (професійно-технічного) освіти, а також студенти (курсанти невійськових) закладів професійної вищої та предвищої освіти.

Пільгові квитки доступні для поїздок у плацкартних вагонах; вагонах 2-го і 3-го класів всіх категорій поїздів; у всіх вагонах регіональних поїздів внутрішнього сполучення, а також у поїздах приміського сполучення.

Їх можна купити як на сайті «УЗ», так і у залізничних касах.

Нагадаємо, що у серпні «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Херсона зі Львову та збільшила кількість місць на рейсах до Ужгороду.

Фото зі сторінки «УЗ» в соціальних мережах.

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