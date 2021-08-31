Зеленський у Вашингтоні оселився в готелі, де «люкс» коштує 2 тисячі доларів, — ЗМІ

У понеділок, 30 серпня президент України Володимир Зеленський, який прилетів до Вашингтона, зупинився разом з українською делегацією в готелі The Hay-Adam. Про свої плани він розповів журналістам ТСН — вони зустріли його біля виходу із закладу.

«В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо „Північного потоку“. Повинна бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинна бути тому, що диявол — в деталях. Треба почекати трішечки» , — сказав Зеленський.

Відзначається, що п'ятизірковий готель The Hay-Adams розташовується навпроти Білого дому. Telegram-канал «РИА Новости» повідомляє, що ціна люксів в цьому закладі — до двох тисяч доларів за ніч.

Раніше повідомлялося, що прес-служба Зеленського відмовила в акредитації спецкореспонденту телеканалу «Прямий» у США.

Заголовне фото: Instagram zelenskiy_official

Фото: «РИА Новости»

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