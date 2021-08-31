Прес-служба Зеленського оскандалилася перед його зустріччю з Байденом: що сталося

Прес-служба президента України відмовила спецкореспондентці телеканалу «Прямий» у США Катерині Лисуновій у акредитації на всі зустрічі Володимира Зеленського в Америці, куди він попрямував для переговорів з американським лідером Джо Байденом 1 вересня.

Про те, що «Прямий» виявився єдиним медіа з України, яке не допустила прес-служба президента України, повідомляє політтехнолог Тарас Березовець.

«Але, слава Конституції США і Першій поправці, яка гарантує свободу слова, „Прямий“ акредитувала прес-служба Білого дому. Що ще вам потрібно знати про відкритість влади та свободу слова в Україні?» — пише він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 серпня, у Володимира Зеленського запланована зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ексклюзивне інтерв'ю з екс-послом України у США Валерієм Чалим «Ейфорія напередодні візиту Зеленського в США, який ще не відбувся, дещо насторожує» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Олени Зеленської у соцмережах.

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