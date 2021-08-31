26.79 / 26.98 31.49 / 31.84
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Прес-служба Зеленського оскандалилася перед його зустріччю з Байденом: що сталося

12:57 31 серпня 2021
Зеленський в США

Прес-служба президента України відмовила спецкореспондентці телеканалу «Прямий» у США Катерині Лисуновій у акредитації на всі зустрічі Володимира Зеленського в Америці, куди він попрямував для переговорів з американським лідером Джо Байденом 1 вересня.

Про те, що «Прямий» виявився єдиним медіа з України, яке не допустила прес-служба президента України, повідомляє політтехнолог Тарас Березовець.

«Але, слава Конституції США і Першій поправці, яка гарантує свободу слова, „Прямий“ акредитувала прес-служба Білого дому. Що ще вам потрібно знати про відкритість влади та свободу слова в Україні?» — пише він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 серпня, у Володимира Зеленського запланована зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ексклюзивне інтерв'ю з екс-послом України у США Валерієм Чалим «Ейфорія напередодні візиту Зеленського в США, який ще не відбувся, дещо насторожує» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Олени Зеленської у соцмережах.

1253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.