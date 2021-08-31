26.79 / 26.98 31.49 / 31.84
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Консульський відділ посольства України в Туреччині закривається: туристам розповіли, що потрібно зробити

12:36 31 серпня 2021
Посольство України в Туреччині

У Туреччині, де цього літа вирували серйозні пожежі, а туристи часом потребували допомоги дипломатів, тимчасово закривається консульський відділ українського посольства.

Як повідомляють у посольстві України в Турецькій Республіці, відділ не працюватиме з 31 серпня до 12 вересня — прийом документів, а також видача вже готових не відбуватиметься.

Читайте також: Відпочинок у Туреччині перетворився на кошмар: здорову українську туристку змусили ізолюватися у готелі на 10 днів.

Причина не називається, йдеться лише про «вимушене закриття».

«У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою вашому житті або здоров'ю, просимо звертатися за телефоном „гарячої“ лінії +90 539 550 98 98», — йдеться у повідомленні.

Раніше у мережі порівняли відпочинок в Туреччині і в Одесі, з'ясувавши, де відпустка обійдеться дешевше.

Фото зі сторінки посольства України в Туреччині в соцмережах.

320

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.