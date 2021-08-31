Консульський відділ посольства України в Туреччині закривається: туристам розповіли, що потрібно зробити

У Туреччині, де цього літа вирували серйозні пожежі, а туристи часом потребували допомоги дипломатів, тимчасово закривається консульський відділ українського посольства.

Як повідомляють у посольстві України в Турецькій Республіці, відділ не працюватиме з 31 серпня до 12 вересня — прийом документів, а також видача вже готових не відбуватиметься.

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Причина не називається, йдеться лише про «вимушене закриття».

«У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою вашому житті або здоров'ю, просимо звертатися за телефоном „гарячої“ лінії +90 539 550 98 98», — йдеться у повідомленні.

Раніше у мережі порівняли відпочинок в Туреччині і в Одесі, з'ясувавши, де відпустка обійдеться дешевше.

Фото зі сторінки посольства України в Туреччині в соцмережах.

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