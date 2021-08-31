26.78 / 26.97 31.48 / 31.83
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Канікули в школах України у новому навчальному році: опубліковано графік

10:04 31 серпня 2021
школа

Новий навчальний рік, який почнеться у середу, 1 вересня 2021 року у звичайному режимі, повинен тривати не менше 175 навчальних днів і закінчиться не пізніше 1 липня 2022 року.

«Структура і тривалість навчальних року, тижня, днів, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо», — відзначили у Міносвіти і додали: «В умовах пандемії навчання за необхідності може вестися з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти».

Читайте також: 1 вересня на носі: що кажуть лікарі щодо загрози коронавірусу для дітей

Канікули у навчальному році пропонується проводити у такі терміни:

  • Осінні — з 25 до 31 жовтня 2021 року;
  • Зимові — з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року;
  • Весняні — з 28 березня до 3 квітня 2022 року;
  • Літні — з 1 червня до 31 серпня 2022 року.

Ексклюзивний матеріал «Про вакцинації учнів і вчителів, як вчитимуться у школах, для кого меддовідки обов'язкові: пояснює МОН» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

430

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

Міс Мерседес Морр

Популярна Instagram-модель вбита при загадкових обставинах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.