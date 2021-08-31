Канікули в школах України у новому навчальному році: опубліковано графік

Новий навчальний рік, який почнеться у середу, 1 вересня 2021 року у звичайному режимі, повинен тривати не менше 175 навчальних днів і закінчиться не пізніше 1 липня 2022 року.

«Структура і тривалість навчальних року, тижня, днів, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо», — відзначили у Міносвіти і додали: «В умовах пандемії навчання за необхідності може вестися з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти».

Канікули у навчальному році пропонується проводити у такі терміни:

Осінні — з 25 до 31 жовтня 2021 року;

Зимові — з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року;

Весняні — з 28 березня до 3 квітня 2022 року;

Літні — з 1 червня до 31 серпня 2022 року.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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