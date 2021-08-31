Перед бесідою з Байденом Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з міністром оборони США

У вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський під час запланованого візиту зустрінеться у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомляє Міноборони США.

Президент Володимир Зеленський і міністр оборони України Андрій Таран зустрінуться з Остіном в Пентагоні — напередодні зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка відбудеться 1 вересня.

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, їх програма візиту розрахована на кілька днів і охопить ряд міст на Східному та Західному узбережжі США.

Відбудуться переговори на рівні міністерств, дві презентації для медіа та громадськості. Подружжя Зеленських відвідає знакові місця у Вашингтоні та відкриє «Український Дім».

Олена Зеленська також повідомила, що вона візьме участь у запуску аудіогіда українською мовою в садибі Маунт-Вернон першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона.

Нагадаємо, майбутню зустріч президентів України та США для «ФАКТІВ» проаналізував колишній посол в США Валерій Чалий.

Раніше повідомлялося, що дата візиту Зеленського в США кілька разів коректувалася.

Фото: Instagram zelenskiy_official

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