26.78 / 26.97 31.48 / 31.83
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Перед бесідою з Байденом Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з міністром оборони США

9:24 31 серпня 2021
Олена та Володимир Зеленський

У вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський під час запланованого візиту зустрінеться у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомляє Міноборони США.

Президент Володимир Зеленський і міністр оборони України Андрій Таран зустрінуться з Остіном в Пентагоні — напередодні зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка відбудеться 1 вересня.

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, їх програма візиту розрахована на кілька днів і охопить ряд міст на Східному та Західному узбережжі США.

Відбудуться переговори на рівні міністерств, дві презентації для медіа та громадськості. Подружжя Зеленських відвідає знакові місця у Вашингтоні та відкриє «Український Дім».

Олена Зеленська також повідомила, що вона візьме участь у запуску аудіогіда українською мовою в садибі Маунт-Вернон першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона.

Нагадаємо, майбутню зустріч президентів України та США для «ФАКТІВ» проаналізував колишній посол в США Валерій Чалий.

Раніше повідомлялося, що дата візиту Зеленського в США кілька разів коректувалася.

Фото: Instagram zelenskiy_official

413

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

Міс Мерседес Морр

Популярна Instagram-модель вбита при загадкових обставинах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.