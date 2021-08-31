Стало відомо, чому 1 вересня буде присвячений перший урок в українських школах

Перший урок в новому навчальному році, який пройде в школах в середу, 1 вересня, рекомендується присвятити святкуванню 30-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Відомство інформує, що при підготовці уроку можна скористатися тематичними матеріалами від Українського інституту національної пам'яті, в тому числі інформацією про етапи створення української держави, відновлення незалежності, Конституцію Пилипа Орлика.

Школи можуть також приєднатися до інтерактивного уроку для учнів 1−6 класів. Трансляція розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube-каналі «Освіторія».



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Фото: https://ua.depositphotos.com

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