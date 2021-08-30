Боєць ВСУ загинув 30 серпня під обстрілом на Донбасі

На Донбасі знову обстріляли українські позиції. Як повідомив прес-центр оперативно-тактичного угруповання «Північ», це сталося ввечері в понеділок, 30 серпня.

Один український військовий загинув, ще один був поранений і доставлений в госпіталь. Стан його здоров'я оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Ім'я загиблого бійця поки не названо.

Раніше в Штабі Операції об'єднаних сил повідомили про три збройні провокації на лінії зіткнення станом на 17:00 30 серпня. Так, біля Новозванівки наші позиції були обстріляні з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, біля Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, а в районі Троїцького — з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був смертельно поранений боєць 74-го окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець. Він був уродженцем Запорізької області.

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