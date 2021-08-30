До початку навчального року в Україні повністю вакциновані від ковіда менше третини вчителів, — дані МОН

Перед початком навчального року в Україні 29% колективів шкіл вже повністю вакциновані від коронавірусу, а ще 23% провакциновані однієї дозою. Про це повідомило «Громадське радіо».

«Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотриманням соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян — це 29%. І 23% — ще 145,5 тисяч людей — провакциновані однією дозою», — заявив начальник ГУ загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко.

За його словами, примусової вакцинації немає. Ні діти, ні педагоги не повинні будуть також тестуватися на COVID-19.

«Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у „помаранчевій“ зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти в Україні у „зеленій“ зоні», — зазначив Кононенко.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я оголосили конкурс для шкіл, в яких доб'ються вакцинації від COVID-19 не менше 80% персоналу.

Нагадаємо, Юрій Кононенко в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів про особливості нового навчального року в умовах пандемії коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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