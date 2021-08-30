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Вбивство Шишова в Києві — це спроба залякати білорусів, які виїхали в Україну, — білоруський режисер

17:42 30 серпня 2021
Віталій Шишов

Вбивство голови «Білоруського будинку в Україні» Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у київському парку, було показовим жестом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це в інтерв'ю «ГОРДОН» заявив Володимир Ушаков — засновник і художній керівник Білоруського сучасного художнього театру, який нині мешкає в Києві.

Він особливо вказав на той факт, що вбивство в Києві відбулося напередодні річниці виборів президента Білорусі.

«Це була спроба залякати білорусів, які виїхали в Україну. Це був показовий жест диктатури — бійтеся нас, ми вас всюди дістанемо. Так, це напружує, але краще нехай бояться самі», — підкреслив Ушаков.

Він упевнений, що всі, хто працюють в інтересах режиму Лукашенка, неминуче понесуть покарання.

«Вони ще не розуміють, але це клеймо на все життя. Система і була створена, щоб в маховик закрутити якомога більше людей. Важливо, щоб жоден негідник не втік від відповідальності. А ті, хто не до кінця розуміли, що роблять, повинні відповісти за те, що зробили. Суд повинен бути справедливим», — підкреслив режисер.

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