Зустріч Зеленського і Байдена: екс-посол пояснив, чому в обговоренні «Північного потоку — 2» прогресу не буде

Під час зустрічі президентів США Джо Байдена і України Володимира Зеленського у Вашингтоні, яка перенесена на 1 вересня, питання про «Північний потік — 2» піднімуть, але «публічно воно звучатиме менше».

Таку точку зору в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив голова правління Українського кризового медіацентру, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (у 2015−2019 роках) Валерій Чалий.

«Не сумніваюся, що українська сторона підніматиме питання обхідних газогонів навколо України, зокрема, «Північного потоку — 2 «, і взагалі майбутнього газового транзиту через Україну. Ну, і у більш широкому сенсі — щодо енергетичної співпраці зі Сполученими Штатами Америки», — зазначив він.

Проте, за словами Валерія Чалого, в Америці наразі не хочуть акцентувати увагу на обговоренні цих питань — вони мають «політичний підтекст в самому внутрішньополітичному порядку денному США».

«Думаю, українська сторона підніме ці питання, але публічно вони менше звучатимуть», — додав дипломат.

Повний текст інтерв'ю «Ейфорія напередодні візиту Зеленського до США, який ще не відбувся, дещо насторожує, — Валерій Чалий» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що під час зустрічі президент США Джо Байден і канцлерка ФРН Ангела Меркель домовилися з приводу «Північного потоку — 2». «Мені не було сенсу вводити санкції проти цього газопроводу, оскільки до моменту мого приходу до влади він був завершений на 90%», — сказав тоді американський президент.

Фото з Вікіпедії.

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