Зеленський і Байден зустрінуться в один з найбільш несприятливих в політичному році тижнів, — дипломат

Візит президента Зеленського в США відбудеться під час традиційного політичного затишшя. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України в США (в 2015—2019 роках) Валерій Чалий.

Він зазначив, що дата постійно переносилася через «дипломатичну кухню».

«Зараз дата визначена. Вона припадає на один із найбільш несприятливих у політичному році тижнів. Зазвичай це максимальне політичне затишшя. Сьогодні такого затишшя немає, попри те, що конгрес на канікулах. Питання Афганістану тримає у дуже великому напруженні весь американський політикум», — зазначив Чалий.

Він упевнений, що ця напруга буде впливати й на обговорення в ході зустрічі, й на інформаційне висвітлення візиту.

Нагадаємо, візит Зеленського в США передбачає досить насичену програму.

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter