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Україна

Від зустрічі з Байденом залежить політичне майбутнє Зеленського, — дипломат

18:46 30 серпня 2021
Зеленський

Від зустрічі президентів США і України, яку вже двічі переносили (спочатку з 30 серпня на 31 серпня, а потім і на 1 вересня), залежить політичне майбутнє Володимира Зеленського.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив голова правління Українського кризового медіацентру, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (у 2015−2019 роках) Валерій Чалий, додавши, що для українського президента це перша зустріч з лідером найпотужнішої у політичному, військовому та економічному плані країни світу.

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За його словами, від США багато що залежить і у реформуванні України, і у здатності оборонятися проти російської агресії.

«Від того, чи буде відновлено довіру, яка останнім часом, м'яко кажучи, була не на вищому рівні, багато у чому залежить політичне майбутнє президента України. Ідеться про персональну довіру між двома президентами. Не через горезвісну „руку Заходу“, а тому, що США серйозно впливають як на рішення МВФ про виділення кредитів, так і на щорічну допомогу у розмірі понад 700 млн доларів, які виділяються на реформи, оборону та інші програми», — говорить Валерій Чалий.

Що ж стосується американської сторони, то для США «даний візит навряд чи буде доленосним».

Повний текст інтерв'ю «Ейфорія напередодні візиту Зеленського у США, який ще не відбувся, дещо насторожує, — Валерій Чалий» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента України.

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