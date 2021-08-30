Пенсії та лікарняні, харчування й оцінки в школах: які зміни чекають українців з 1 вересня

Тарифи

Нас чекає чергове підвищення ціни на газ. Місячні тарифи багатьох постачальників ростуть, щоправда, більшість річних тарифів поки лишаються порівняно низькими. На вересень найнижчий тариф — 7,8 грн/куб.м, найвищий — 19,8 (у серпні найвищий був 13 грн/куб.м). Порівняти тарифи й обрати постачальника можна на сайті Газотека.

Вересень — останній місяць, коли діє чинний тариф на електроенергію. На період з 1 жовтня цього року до 30 квітня наступного встановлені фіксовані тарифи в залежності від обсягу спожитого: 1,44 грн/кВт-год при використанні до 250 кВт-год/міс, 1,68 грн/кВт-год — якщо споживання більше та колективним споживачам. При встановлених 2(3)-зонних лічильниках ціна «електрики» буде коливатись від 40% тарифу до 150% - в залежності від часу доби.

Електронні лікарняні та «декретні»

До 1 вересня всі медичні установи повинні були перейти на оформлення документів про тимчасову втрату працездатності в електронній формі, але напередодні, 31 вересня, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що остаточну відмову від паперових лікарняних перенесено на 1 жовтня — не всі лікарі освоїли систему.

Якщо ці плани не зірвуться, то з 1 жовтня лікарі будуть відкривати та за необхідності продовжувати електронні лікарняні на порталі Пенсійного фонду, закриватимуться вони автоматично. Інформація звідти буде надходити до Фонду соціального страхування та роботодавців. Закриватиметься такий лікарняний автоматично — без необхідності відвідувати лікаря, щоб повідомити про своє одужання і поставити печатку на паперовий листок непрацездатності.

У звʼязку з переходом на електронні лікарняні Кабмін також планує змінити порядок призначення державної допомоги по вагітності та пологах жінкам, не застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та з-поміж поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

жінкам, зареєстрованим в центрі зайнятості як безробітні;

аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

жінкам, що не працюють;

жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності, що не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З 1 вересня 2021 р. вони повинні будуть до заяви про призначення допомоги додавати не паперову довідку, а інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. Також цей номер потрібно буде повідомляти для донарахувань при ускладнених пологах.

Пенсії та субсидії

Анонсовані на 1 вересня зміни у доставленні пенсій відкладені до 2023 року. В процесі «війни» з Кабміном, коли відключались банківські термінали, а поштарі розказували сільським пенсіонерам, що з осені їм доведеться їздити за грошима «у район», Укрпошта, фактичний монополіст у цій сфері, перемогла. А повноваження її керівника, Ігоря Смілянського, після цього продовжили ще на два роки.

Нагадаємо, у травні КМУ прийняв постанову, за якою майже всім пенсіонерам пенсії мали перераховуватись на банківські рахунки. Безоплатне адресне доставлення зберігалось тільки за деякими категоріями маломобільних громадян, а всі інші повинні були вже домовлятися з банками. Та поки що все лишається, як і раніше — до 1 січня 2023 року. Але Пенсійний фонд все ж має провести конкурс, де будуть відібрані оператори для адресного доставлення пенсій з 1.01.2023 маломобільним пенсіонерам. Іншим категоріям планується перераховувати гроші на банківські картки.

«Наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, що значить, що 13 млн українців не мають доступу, а відтак і можливості користуватися банківськими послугами. В той час як Укрпошта покриває 100% населених пунктів і може надати в тому числі і фінансові послуги всім без винятку українцям», — відреагували на рішення в поштовому відомстві. І вкотре заявили, що в процесі — придбання Укрпоштою невеликого банку. Після чого вони зможуть обслуговувати пенсіонерів і у безготівковій формі.

Поки що ж українським пенсіонерам пропонується визначитись, як отримувати пенсії з 2023 року, або й прямо зараз. Бо тим, хто не зробить цього самостійно, Пенсійний фонд сам призначить оператора. Ті, хто захочуть змінити усталений порядок, можуть вибрати зручний банк зі списку уповноважених установ і звернутись до його відділення. Ті, хто мають намір користуватись послугами Укрпошти (якщо ще не користуються), повинні звернутись до Пенсійного фонду особисто, або через особистий кабінет на порталі https://portal.pfu.gov.ua (заповнити форму заяви, приєднати скани необхідних документів і завірити заяву електронним цифровим підписом), або ж переслати необхідний пакет документів поштою. Необхідні для цього документи: заява на переведення пенсії (чи соціальної допомоги) та копії сторінок паспорту (на кожній копії повинні бути особистий підпис, позначка «Згідно з оригіналом», ПІБ заявника та дата (та, якою датована заява). Такі листи Укрпошта обіцяє пересилати безоплатно до 31 грудня 2021 року. Головне — попередити поштаря, що це саме заява на переведення пенсії.

У вересні закінчується приймання заяв на отримання житлових субсидій від тих громадян, хто ще ними не користувався, а також тим, кому вони не продовжились автоматично, і хоче встигнути оформити документи й отримати виплати за період з травня цього року. Нагадаємо, автоматично не перепризначається субсидія тим, кому вона надавалась у безготівковій формі, була призначена за місцем фактичного проживання (орендарі житла, внутрішньо переміщені особи), або без урахування окремих осіб з-поміж зареєстрованих в житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації.

Для отримання субсидії потрібні заява про призначення та надання житлової субсидії, декларація про доходи і витрати заявника, договір наймання (оренди) житла (за наявності), довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ). Ці документи можна надіслати поштою (тут — зразки заяви та декларації) або оформити субсидії онлайн.

До речі, дію «карантинної» норми, коли соціальні нормативи для розрахунку субсидій на газ, електроенергію тощо були збільшені на 50%, продовжено на наступний опалювальний сезон. Але — тільки для тих регіонів, де буде введена «червона» зона карантину.

Школи — харчування й оцінки по-новому та електронні «дипломи» четверокласникам

З 1 вересня у шкільних їдальнях — нове меню. Його планували запровадити ще навесні, та завадив карантин. Та й тепер його запровадження з початком навчального року МОН зробив не обовʼязковим, надавши школам можливість призвичаюватись до нових норм харчування аж до 1 січня 2022.

Наголошується, що меню зі 160 страв розроблене за участі Олени Зеленської та кулінарного експерта Євгена Клопотенка, за словами якого, «у меню шкільних їдалень з’являться традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції, буде збільшено кількість фруктів та м’яса в раціоні. До меню додаються покрокові рецепти та технічні картки, що значно полегшить роботу працівників шкільних їдалень».

Віднині в школах під забороною сосиски, гриби, енергетики, газовані напої, домашня продукція, консерви промислового виробництва (крім пастеризованих соків), такі продукти із завеликим вмістом солі чи цукру, як чіпси, морозиво тощо. Повний перелік заборонених продуктів, вимог до організації харчування в школах та іншу корисну інформацію щодо роботи шкіл та навчального процесу можна знайти в «Санітарному регламенті для закладів загальної середньої освіти» та додатках до нього.

Порції будуть відповідати віку дитини — молодшим менші, старшим більші. Тричі на тиждень у меню повинні бути мʼясо та птиця, двічі — риба, тричі яйця. 1−2 рази — страви з картоплі, 2−3 — з бобових, решта днів на гарніри — каші та макарони з підвищеним вмістом харчових волокон. Щодня — молочні та кисломолочні продукти. З напоїв — какао з молоком чи чай без цукру, лимонади, чаї з липою, мелісою, каркаде… Також повинні враховуватися особливі харчові потреби учнів, у котрих діагностовані алергії, непереносність глютену, діабет, фенілкетонурія тощо.

Документи про освіту видаватимуться тепер на кожному рівні повної загальної середньої освіти. Тобто отримуватимуть їх не тільки ті учні, що закінчили 9 та 12 класів, але й «випускники» початкової школи. Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти в Реєстрі документів про освіту. За бажанням батьків школа видаватиме їм паперову копію свідоцтва. Якщо учень має порушення зору, може бути виготовлена копія з використанням шрифту Брайля.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень. А МОН затвердило нові методичні рекомендації щодо оцінювання учнів початкових класів. Причому для 1−2 класів рекомендується використовувати вербальні оцінки («Молодець», «Ти можеш краще», «Я пишаюся тобою», «Який ти дотепний» тощо), а для 3−4 — рівневі: П (початковий рівень), С (середній рівень), Д (достатній рівень), В (високий рівень).

Борги внутрішньо переміщених осіб

5 вересня набувають чинності зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Відповідно до них загальна сума відсотків за кредитом (позикою) внутрішньо переміщеної особи (ВПО) не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит, за мінімальною ставкою, визначеною договором. Кредитор зобов'язаний здійснити перерахунок заборгованості протягом тижня після отримання письмового звернення боржника. Штрафи, майнові санкції тощо за такими договорами не застосовуються, а відповідальність за невиконання зобов'язати боржниками покладається на Російську Федерацію — державу-окупанта.

Щоправда, стосується це тільки договорів, укладених до 20 лютого 2014 року з ВПО з Криму та Севастополя, а для договорів з ВПО з окупованих територій Донецької та Луганської областей та території проведення АТО/ООС — до 14 квітня 2014 року.

Також читайте у «ФАКТАХ»: «Пенсії в Україні знову перерахують: дати та суми додаткових виплат»

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