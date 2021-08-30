Сертифікат вакцинації: як отримати

Повний курс вакцинації проти COVID-19 вже пройшли 3,6 млн українців, але лише кожен десятий (300 тисяч) оформив електронний сертифікат вакцинації в додатку «Дія». У Мінціфри врахували всі складності, з якими стикалися користувачі, оформляючи електронний сертифікат, і випустили відеоінструкцію про виправлення найпоширеніших помилок. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розвінчав популярні міфи про ковід-сертифікати.

Щоб оформити сертифікат вакцинації, потрібно:

Пройти повний курс вакцинації (дві дози CoviShield, Comirnaty, AstraZeneca, Moderna, одна доза Janssen). Звернутися до сімейного або лікуючого лікаря. Він видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію з підписом відповідального лікаря і печаткою медичної установи.

Ляшко спростував міф про те, що сертифікат повинен бути виключно на жовтому бланку, для чого лікарю необхідно принести аркуш А4 жовтого кольору: «Не на жовтому бланку, як шукають. А то я бачу в інтернеті, деякі кажуть: приходьте зі своїм жовтим папером. А роздруківка з печаткою лікаря та установи. Все».

З 20 серпня сертифікат, завантажений в додаток «Дія», визнаний таким, що відповідає нормам ЄС і підходить для подорожей в країни Євросоюзу.

Щоб завантажити електронний сертифікат вакцинації в додаток «Дія», потрібно:

1. Оновити встановлений додаток «Дія» до останньої версії. Багато помилок, пов'язаних з генерацією сертифіката, були спричинені тим, що на смартфоні стояла застаріла версія.

2. Вибрати в додатку меню «Послуги», а потім «COVID-сертифікат».

3. При генерації сертифіката спочатку відкриється Заява на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я в додаток «Дія». Її необхідно завірити електронним підписом «Дія.Підпис».

4. Згенерувати «Дія.Підпис». На цьому етапі користувачі часто скаржаться на велику кількість невдалих спроб аутентифікації. При натисканні PhotoID система може зажадати більш яскравого освітлення в приміщенні, скорегувати положення обличчя так, щоб воно повністю вмістилося в зелену рамку. Багато хто зміг пройти перевірку по фото, після того як встав не на строкатому тлі, а біля світлої стіни.

5. Придумати код підтвердження з п'яти цифр, ввести його і повторити.

6. Підписати Заяву, вказану у пункті 3, електронним підписом.

7. Отримати сертифікат у смартфоні. Він з'явиться в двох версіях. Одна підходить для використання в межах України, друга — з QR-кодом — призначена для поїздок за кордон.

Нагадаємо, перші COVID-сертифікати в додатку «Дія» з'явилися на початку липня, а потім Мінціфри оголосило бета-тестування програми для iOS і Android.

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