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Україна

Прилади TruCAM запрацювали на 10 нових ділянках автодоріг у 6 областях: карта

14:32 30 серпня 2021
TruCAM

З понеділка, 30 серпня, в Україні почали діяти 20 нових приладів вимірювання швидкості TruCAM — їх розмістили на десяти дільницях. Про це повідомляє сайт Патрульній поліції.

Всього на дорогах України працюватимуть 180 приладів TruCAM на 319 ділянках. Нові ділянки використання приладів запускаються в Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Харківській областях.

Зміни позначені на карті червоним кольором:

Раніше повідомлялося, що система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювала на трасі Київ — Одеса в Миколаївській області. Нагадаємо, що процедуру техогляду автомобілів в Україні збираються фіксувати на відео — це повинно спростити взаємодію власників автомобілів з державними органами, які проводять перевірку.

Фото: autocentre.ua

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