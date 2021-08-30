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Колишній заступник голови МВС Геращенко залишився у команді Монастирського: що відомо

14:00 30 серпня 2021
Антон Геращенко

Антон Геращенко, який останніми роками працював заступником міністра внутрішніх справ та був звільнений Кабміном невдовзі після відставки Арсена Авакова, не втратив зв'язку з МВС і за нового міністра Дениса Монастирського.

Так, нещодавно Геращенко брав участь у міжвідомчій нараді, присвяченій питанням належного облаштування держкордону і виконання відповідного рішення РНБО, як радник Монастирського. «У нараді взяли участь перший заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і перший заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мирошниченко», — повідомляли у прикордонній службі.

Нагадаємо, що очільник столичної поліції Андрій Крищенко пішов у відставку, а його місце зайняв колишній керівник ГУНП у Полтавській області Іван Вигівскій.

Фото Антона Геращенка із соціальних мереж.

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