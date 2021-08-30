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Байден, Каліфорнія, Український Дім: стала відома програма візиту Зеленського в США

8:10 30 серпня 2021
зеленський

Після того, як терміни візиту президента України у США були зміщені, частково змінилася і програма візиту. Два дні — 31 серпня і 1 вересня — Зеленський з дружиною будуть перебувати у Вашингтоні, а потім відправляться до Каліфорнії. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

У Вашингтоні, крім давно очікуваної зустрічі президентів України і США, відбудуться переговори на рівні міністерств, дві презентації від Володимира і Олени Зеленських для медіа та громадськості. Президент України і перша леді відвідають знакові місця у Вашингтоні і відкриють «Український Дім».

Підготовка візиту Зеленського в США ведеться з початку року. Влітку було вирішено, що зустріч відбудеться в кінці серпня. Після узгоджень переговори з Джо Байденом відклали спочатку до 31 серпня, а потім — до 1 вересня. За словами голови МЗС, будуть обговорюватися три блоки питань.

Фото president.gov.ua

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