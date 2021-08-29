Зустріч Зеленського і Байдена 31 серпня не відбудеться: що відомо

Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом знову відкладається. Спочатку була оголошена дата 30 серпня, потім важливу політичну подію перенесли на день на 31 серпня. Тепер же, як повідомляє Голос Америки, зустріч відклали до 1 вересня.

Білий дім підтвердив інформацію про перенесення переговорів Байдена і Зеленського. Рішення було прийнято за ініціативою американської сторони.

Як повідомляє РБК-Україна, причини перенесення зустрічі назвав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, американська сторона хоче 31 серпня повністю присвятити евакуації громадян з Афганістану. Останній день серпня — дедлайн для евакуаційних заходів.

Нагадаємо, представники «Талібану», які прийшли до влади в Афганістані, зажадали від країн завершити евакуацію іноземців з Кабула до 31 серпня. Україна вивезла громадян, які виявили бажання евакуюватися, але в Афганістані все ще можуть залишатися наші співвітчизники.

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