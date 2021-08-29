У МОЗ назвали варіанти проведення лінійок на 1 вересня

На відміну від попереднього карантинного року, Міністерство охорони здоров'я вже не настільки категорично налаштоване проти шкільних лінійок. Було оголошено, що 1 вересня свято «Першого дзвоника» може проводитися, якщо таким є рішення адміністрації школи, але природньо, певні заходи безпеки повинні дотримуватися. Про це повідомило міністерство.

МОЗ рекомендує: якщо свято вирішено проводити в форматі лінійки, то краще вивести учасників на свіже повітря (у двір школи або на спортмайданчик). Дітей різного віку (молодші класи і старші) варто розділити. Повинна витримуватися дистанція 1,5 метра і розумне число учасників.

«Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, не з числа співробітників школи», — йдеться в рекомендаціях.

Якщо свято буде не в формі лінійки, то його теж варто провести для кожного класу окремо і на свіжому повітрі. Також можна подумати про інтерактивний формат святкувань.

Нагадаємо, начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко розповів «ФАКТАМ», що коротку лінійку 1 вересня бажано провести, але останнє слово залишається за навчальним закладом.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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