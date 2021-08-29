Креветки, дельфіни і смердюча камка: туристи розповіли про плюси і мінуси відпочинку в Генгірці

У пошуках альтернативи Кирилівці з її навалою медуз туристи звернули увагу на інші селища на Арабатській стрілці. Так, курортне містечко Генгірка підкупає близькістю до цивілізації, сорока кілометрами пляжів, що увійшли в топ-10 кращих в Україні, а також тим фактом, що викинутих на берег медуз тут намагаються оперативно прибирати. Про це повідомляє сайт «О, Море», посилаючись на враження відпочивальників.

Азовське море в районі Генгірки неглибоке і добре прогрівається. У теплій воді активно розмножуються креветки, на березі мешкають прибережні щипавки. Зіпсувати відпочинок може викинута на берег морська флора — коли взморник (камка) довго лежить на сонці, то починає гнити і неприємно пахнути.

Відпочинок на Генгірці дає багато можливостей для оздоровлення. Можна прогулятися до озера Сиваш. Вода тут сильно мінералізована, а берег покритий сольовими відкладеннями. Цілющі властивості приписуються як грязям, так і насиченій солями воді затоки. Ще одним місцем, рекомендованим до відвідування, є термальні джерела на Арабатській Стрілці. Також Генгірка недалеко від Генічеська, а тому є можливість побувати відразу в двох курортних місцях і порівняти враження. Крім того, туристів активно зазивають відвідати місцевий дельфінарій, подивитися виставу і поплавати з дельфінами.

Нагадаємо, «ФАКТИ» порівняли вартість відпочинку в курортних селищах на Азовському морі. Серед усіх місць на Арабатській стрілці Генічеська Гірка характеризується середнім рівнем цін на житло і харчування.

Фото веб-камера kirillovka.ks.ua

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