26.84 / 27.05 31.44 / 31.83
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Консерватори заявили про підтримку керівництвом Одеси на держрівні інтересів ЛГБТ

18:52 29 серпня 2021
одеса

У суботу, 28 серпня, понад півсотні прихильників традиційних цінностей було затримано в Одесі під час проведення акції у відповідь на анонсовану місцевим співтовариством Одеса Прайд «ЛГБТ-прогулянку».

одеса

Представники всеукраїнської консервативної ГО «Традиції і Порядок» заявили, що подібні заходи є публічною пропагандою ЛГБТ серед дітей та молоді.

одеса

В ході затримання та транспортування традиціоналістів до відділення поліції, вони були побиті спецназом, у тому числі із нанесенням серйозних травм.

одеса

одеса

У мережі інтернет, на відео багатьох очевидців присутні моменти затримання та побиття учасників.

За словами людей, які були на акції, даний інцидент в Одесі є прямим свідчення підтримки руху ЛГБТ керівництвом міста.

одеса

«Сьогоднішнє керівництво міста обрало підтримку пропаганди нетрадиційної сексуальної орієнтації серед молоді та дітей Одеси. Мер Труханов та новопризначений очільник поліції Микола Семінішін продемонстрували свою риторику і позицію щодо громадян, які підтримують традиційні цінності та виступають проти відкритої пропаганди ЛГБТ», — заявили в організації «Традиція і Порядок».

Відзначимо, акція, яку організувала ГО «Традиція і Порядок», привернула багато небайдужих одеситів, а також інші організації, які за кількістю значно перевершували анонсовану Одеса Прайд «ЛГБТ-прогулянку». Традиціоналісти активно звертали увагу одеситів, що подібні заходи є відкритою пропагандою ЛГБТ серед молоді та дітей.

Також під час акції був затриманий лідер консервативної організації Богдан Ходаковський. Затриманих доставили до Шевченківського і Приморського відділень поліції.

Нагадаємо, за кілька днів до проведення акції, у відповідь на збір підписів проти проведення ЛГБТ з'їзду, невідомі, при повній інертності поліції, напали на волонтерів, збиравших підписи, побили їх і залишилися безкарними.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горбунов

Сяючий від щастя Горбунов покинув Київ без Осадчої та синів

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

розпис

Не просто «дівоче прізвище»: українкам пояснили, як при виході на пенсію їм вирішити важливу юридичну проблему

Ліза

Розвинена не по роках: Ліза Галкіна здивувала тата міркуваннями про те, що є головним у житті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.