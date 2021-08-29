Консерватори заявили про підтримку керівництвом Одеси на держрівні інтересів ЛГБТ

У суботу, 28 серпня, понад півсотні прихильників традиційних цінностей було затримано в Одесі під час проведення акції у відповідь на анонсовану місцевим співтовариством Одеса Прайд «ЛГБТ-прогулянку».

Представники всеукраїнської консервативної ГО «Традиції і Порядок» заявили, що подібні заходи є публічною пропагандою ЛГБТ серед дітей та молоді.

В ході затримання та транспортування традиціоналістів до відділення поліції, вони були побиті спецназом, у тому числі із нанесенням серйозних травм.

У мережі інтернет, на відео багатьох очевидців присутні моменти затримання та побиття учасників.

За словами людей, які були на акції, даний інцидент в Одесі є прямим свідчення підтримки руху ЛГБТ керівництвом міста.

«Сьогоднішнє керівництво міста обрало підтримку пропаганди нетрадиційної сексуальної орієнтації серед молоді та дітей Одеси. Мер Труханов та новопризначений очільник поліції Микола Семінішін продемонстрували свою риторику і позицію щодо громадян, які підтримують традиційні цінності та виступають проти відкритої пропаганди ЛГБТ», — заявили в організації «Традиція і Порядок».

Відзначимо, акція, яку організувала ГО «Традиція і Порядок», привернула багато небайдужих одеситів, а також інші організації, які за кількістю значно перевершували анонсовану Одеса Прайд «ЛГБТ-прогулянку». Традиціоналісти активно звертали увагу одеситів, що подібні заходи є відкритою пропагандою ЛГБТ серед молоді та дітей.

Також під час акції був затриманий лідер консервативної організації Богдан Ходаковський. Затриманих доставили до Шевченківського і Приморського відділень поліції.

Нагадаємо, за кілька днів до проведення акції, у відповідь на збір підписів проти проведення ЛГБТ з'їзду, невідомі, при повній інертності поліції, напали на волонтерів, збиравших підписи, побили їх і залишилися безкарними.

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