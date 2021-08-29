Сім років боротьби: помер важкопоранений на Донбасі підполковник Петраківський

Після нещодавньої загибелі від кулі снайпера українського бійця, стало відомо про ще одну втрату. Внаслідок тривалої хвороби помер тяжкопоранений ветеран війни на Донбасі Герой України підполковник Олександр Петраківський. Про це повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук, пише Твоє Місто.

«Довгі сім років Сашко, його рідні та близькі, десятки доброчинців та волонтерів боролись за життя Героя. Довгих сім років ми всі молились за його швидке одужання та повернення на службу. Втім смерть забрала його від нас…» — повідомив він.

20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра, яка забезпечувала проходження колони техніки Збройних Сил та сил добровольчого батальйону «Айдар» до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила у бій, щоб колона пройшла запасним шляхом.

У бою Олександр Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце. За це указом президента України від 4 грудня 2014 року офіцер був відзначений найвищою нагородою — званням «Герой України».

Однак після цього військовий пройшов через кому, десятки надскладних хірургічних операцій і тривалу реабілітацію. З 2014 року прикутий до ліжка. Проходив лікування у Львові, Польщі, в Ізраїлі та США (госпіталь у Х'юстоні).

Колишній член РНБО Віктор Муженко також висловив слова співчуття у Facebook.

«Він боровся за Україну, за життя і бойових побратимів! Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять! Нехай його душа спочиває з Богом!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», ситуація у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається напруженою. Бойовики продовжують зміцнювати свої позиції та вести вогонь по українських опорних пунктах. 16 серпня в результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям.

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