26.84 / 27.05 31.44 / 31.83
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Стан важкий: на Донбасі поранений ще один український військовий

14:22 29 серпня 2021
військовий

Загострення у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі триває. У неділю, 29 серпня, окупанти важко поранили ще одного українського бійця, повідомили в оперативно-тактичному угрупованни «Північ».

«В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надано медичну допомогу, після чого була здійснена його аеромедична евакуація у лікувальний заклад. Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як важкий», — йдеться в повідомленні.

У ОТУ «Північ» повідомили також, що для припинення вогневої активності ворога застосували чергові вогневі засоби.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

Горбунов

Сяючий від щастя Горбунов покинув Київ без Осадчої та синів

Кароль

«Люблю тебе, ПО»: Тіна Кароль зворушливо зізналася в любові красеню, і це не Dan Balan

розпис

Не просто «дівоче прізвище»: українкам пояснили, як при виході на пенсію їм вирішити важливу юридичну проблему

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.