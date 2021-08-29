Стан важкий: на Донбасі поранений ще один український військовий

Загострення у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі триває. У неділю, 29 серпня, окупанти важко поранили ще одного українського бійця, повідомили в оперативно-тактичному угрупованни «Північ».

«В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надано медичну допомогу, після чого була здійснена його аеромедична евакуація у лікувальний заклад. Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як важкий», — йдеться в повідомленні.

У ОТУ «Північ» повідомили також, що для припинення вогневої активності ворога застосували чергові вогневі засоби.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter