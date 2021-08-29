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Україна

День пам'яті захисників України: Зеленський віддав данину поваги полеглим героям

11:39 29 серпня 2021
Зеленський, Разумков, Шмигаль

В День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни, президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті в Києві, повідомили в Офісі глави держави.

У церемонії пам'яті загиблих захисників також взяли участь голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, заснований у 2019 році указом президента Зеленського.

У цей день заведено згадувати всіх військовослужбовців й учасників добровольчих формувань, які загинули під час російсько-української війни.

Символом цього дня вибрали соняшник як уособлення скорботи за загиблими захисникам України. Через поля з соняшниками довелося вибиратися українським бійцям з оточення під Іловайськом влітку 2014 року.

фото https://president.gov.ua/

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