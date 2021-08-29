Горіховий Спас 2021: що категорично не можна робити у цей день

Третій Спас, який православні відзначають 29 серпня, закінчує низку літніх церковних свят. Свято відзначається на наступний день після Успіння Пресвятої Богородиці. Його ще називають Горіховий, Холодний, Хлібний або Спас на полотні.

29 серпня традиційно починався збір врожаю горіхів — звідси назва свята. Хлібним же Спас стали називати тому, що у цей час закінчувалося прибирання хліба. З борошна нового врожаю господині готували пироги, пряники й булки з горіховою начинкою. Випічкою пригощали рідних та сусідів.

Раніше у цей день було заведено торгувати полотнами та тканинами — спеціально для цього влаштовувалися ярмарки. Вважалося, що якщо купити вироби з тканини у Третій Спас, весь рік буде супроводжувати удача.

На свято Горіхового Спаса необхідно йти до церкви освячувати лісові й волоські горіхи, хліб з борошна нового врожаю, а також лікувальні горіхові настоянки.

У цей день не можна ображати близьких, лаятися й відмовляти у допомозі нужденним.

Небажано проводити час на самоті та зневірі.

Найбільший гріх на Горіховий Спас — це викидати або наступати на хлібні крихти.

Вважалося, що по смаку першого з'їденого у Третій Спас горіха можна дізнатися майбутнє. Якщо він виявиться солодким — чекає щастя й добробут, гіркий — не уникнути труднощів та розчарувань.

Є ще одне повір'я: якщо покласти у цей день в гаманець зрощені між собою горіхи, весь наступний рік буде дуже вдалим у фінансовому плані.

Згідно з народними прикметами, якщо на рік вродило багато горіхів — буде багато хліба у наступному році.

Гарна погода на свято — зима буде короткою, а весна ранньою.

Якщо на Горіховий Спас відлітають журавлі — на Покрову будуть морози.

Більш докладно про традиції та прикмети, пов'язані зі святом, у матеріалі «ФАКТІВ».

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