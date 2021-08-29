Немов до тіла приклали праску: туристи в Кирилівці показали, якою буває реакція на укус медузи

В курортній Кирилівці туристи продовжують насолоджуватися останніми літніми днями, тим паче, що ситуація сприяє цьому: море тепле і привітне, на пляжах порівняно малолюдно. Про це пише РИА Мелітополь.

У той же час у такого відпочинку є і свої мінуси: схоже, перед настанням осені азовські медузи починають жалити туристів, що купаються, все жорсткіше.

Так, у однієї з туристок від укусів морських мешканців по спині пішли пухирі.

«У більшості ж плаваючих таких яскравих опіків від медуз немає. Є відчуття печіння і поколювання. А в даному випадку на спині у жінки залишився яскравий червоний шорсткий відбиток, немов до тіла приклали праску», — пише видання.

У той же час жінка, що стала жертвою отрути медузи, вирішила за медичною допомогою не звертатися — промила хворе місце прісною водою і помазала кремом.

Як писали «ФАКТИ», медузи приносять не тільки шкоду і незручності, але і користь. Їх так багато, що вони забивають браконьєрські сітки, псуючи бізнес злочинцям. Це з'ясували інспектори Нацпарку, які регулярно проводять рейди з виїмки браконьєрських сіток з Азовського моря і Молочного лиману.

Фото: РИА Мелитополь

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