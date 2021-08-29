В Україні приспустять державні прапори: країна вшановує пам'ять своїх загиблих захисників

У неділю, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни.

У зв'язку з цією датою будуть приспущені державні прапори України на адміністративних будівлях органів влади, іноземних дипломатичних установах, державних підприємствах, установах та організаціях, у військових частинах й на кораблях, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

О 10:00 в Україні буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Дата вибрана не випадково — 29 серпня 2014 року в районі міста Іловайськ на Донбасі загинула найбільша кількість українських воїнів за весь час російсько-української війни. Трагедію під Іловайськом назвали Іловайським котлом.

Символом цього дня вибрали соняшник як уособлення скорботи за загиблими захисникам України. Саме через поля з соняшниками довелося вибиратися українським бійцям з оточення.

«Зелений коридор», який оточеним обіцяли росіяни, став смертельним.

«Смертельний для наших захисників» зелений коридор «пролягав через поля з соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тому символом Дня пам'яті захисників України стала квітка соняшника», — йдеться у повідомленні.

У 2019 президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів до Дня незалежності в центрі Києва повідомив про початок традиції вшанування загиблих героїв щорічно 29 серпня.

Нагадаємо, на цьому тижні Україна відзначила День прапора та 30-ту річницю своєї незалежності. У Києві 24 серпня відбувся масштабний військовий парад та Марш захисників України.

Як повідомляли «ФАКТИ», у День Незалежності України втратила на фронті двох своїх захисників.

Російські окупанти продовжують обстріли. Вранці 28 серпня під вогонь бойовиків потрапила цивільна інфраструктура Авдіївки.

Пізніше найманці стали обстрілювати опорні пункти ЗСУ. В результаті осколкові поранення отримали троє українських бійців.

Про одну з найтрагічніших сторінок в історії російсько-української війни в матеріалі «ФАКТІВ».

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