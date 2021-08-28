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Україна

Стало відомо ім'я військового, який загинув 27 серпня на Донбасі

20:41 28 серпня 2021
військовий

У п'ятницю, 27 серпня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був смертельно поранений боєць 74-го окремого розвідувального батальйону Вискребець Андрій Вікторович. Про це повідомили у Запорізькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Земляки уточнили, що Андрій Вискребець загинув у Донецькій області при виконанні бойового завдання від кулі снайпера.

Сам він із Запорізької області. Захищав Україну з 2015 року — спочатку був мобілізований, а у 2016 році перейшов на контрактну службу. Служив у 26-й та 55-й артилерійських бригадах. Останнє місце служби — 74-й ОРБ.

У Андрія залишилася дружина та двоє дітей.

«Прощання з захисником України відбудеться у понеділок, 30 серпня, на площі Героїв о 10:30. Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам. Вічна пам'ять Герою!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у День незалежності Україна втратила двох своїх захисників — старшого сержанта В'ячеслава Пітько та молодшого сержанта Володимира Борисенка.

У суботу, 28 серпня, в зоні ООС поранення отримали троє українських військових.

фото https://www.facebook.com/ovk.zp.ua/

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