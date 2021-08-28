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Україна

Вилетіли три борта: Україна евакуювала з Афганістану всіх своїх громадян, які виявили бажання залишити країну

19:44 28 серпня 2021
літак

В аеропорту «Бориспіль» приземлилися два літаки ЗСУ, на борту яких знаходилися українці, евакуйовані з Афганістану. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу в аеропорту заявив, що Україна закінчила евакуацію всіх бажаючих покинути Афганістан, передає «РБК-Україна».

«Всіх українських громадян, які заявили про своє бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС, з нашими військовими, які були в Кабулі, ми вже всіх евакуювали», — сказав він.

Єрмак зазначив, що в Україну з Кабула вилетіло три літаки, з них два вже приземлилися, а ще один очікується.

Серед прибулих до України, громадяни нашої країни, журналісти зарубіжних видань й представники ООН.

Також глава ОП допустив, що в країні ще можуть залишатися українці. Єрмак зазначив, що серед громадян України немає загиблих та постраждалих.

Рейси зустріли глава ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран та заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Нагадаємо, представники «Талібану» заявляли, що рух заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня. Таліби зажадали завершити у цей день евакуаційну місію іноземних військових, як раніше обіцяв Джо Байден.

Раніше Україна вже виконала три евакуаційних рейси й вивезла з Кабула 256 осіб. Перший борт прилетів 16 серпня, другий — 22 серпня, третій 23 серпня.

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