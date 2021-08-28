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Україна

Загострення на Донбасі: поранені троє українських військових

16:31 28 серпня 2021
боєць

Після масштабних ранкових обстрілів цивільної інфраструктури Авдіївки у Донецькій області, проросійські бойовики 28 серпня продовжили відкривати вогонь по позиціях українських військових. В результаті осколкові поранення отримали троє бійців ВСУ.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

Повідомляється, що після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний.

На обстріли бойовиків українські захисники відкривали у відповідь вогонь. Це змусило окупантів припинити вогневу активність.

Нагадаємо, через артилерійський обстріл, який проросійські бойовики влаштували поблизу залізничної станції Авдіївки вранці 28 серпня, «Укрзалізниця» змінила маршрути руху міжміських поїздів № 136 Київ — Авдіївка та № 826 Дніпро — Авдіївка.

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