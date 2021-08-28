Топ-10 кращих шкіл України та Києва за підсумками ЗНО

Напередодні нового навчального року, який, як обіцяють у Міносвіти, почнеться в усіх школах 1 вересня у звичайному режимі, освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року.

Рейтинговий бал розрахований на підставі середнього значення балів ЗНО, отриманих учасниками тестування з усіх предметів, і з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

За даними ресурсу, загальноукраїнський перелік очолює київський ліцей «Інтелект» з балом 163,3.

Далі йде Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті ім. Франко, Черкаський фізико-математичний ліцей, ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради, Ліцей «Наукова зміна», Харківський фізико-математичний ліцей № 27, ліцей «Престиж», природничо-науковий ліцей № 145 та Київський ліцей «КІ СКУЛ». Завершує першу десятку Дніпровська гімназія № 12.

Всього у ТОП-10 закладів середньої освіти України 5 столичних шкіл — ліцеї «Наукова зміна» і «Престиж», природничо-науковий ліцей № 145 та Київський ліцей «КІ СКУЛ».

Серед київських шкіл у першу десятку увійшли:

Ліцей «Інтелект» — Дарницький район.

Ліцей «Наукова зміна» — Дарницький район.

Ліцей «Престиж» — Солом’янський район.

Природничо-науковий ліцей № 145 — Печерський район.

Київський ліцей «КІ СКУЛ» — Святошинський район.

Науково-дослідницька школа «Базис» — Печерський район.

Фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка — Голосіївський район.

Києво-Печерський ліцей «Лідер» — Печерський район.

Гімназія № 153 імені О. С. Пушкіна — Шевченківський район.

Гімназія № 178 — Солом’янський район.

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