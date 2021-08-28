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Україна

Від +9 в Карпатах до +32 на півдні: якою буде погода в останні вихідні літа

15:06 28 серпня 2021
Прогноз погоди

В Україні 29 серпня в західних областях збережеться дощова та прохолодна погода, а на півдні, сході та на Дніпропетровщині буде сонячно та тепло. Такий прогноз дала відомий синоптик Наталка Діденко.

«У північних областях та в більшості центральних завтра (29 серпня. — Авт.) буде без істотних опадів, хіба надвечір на Вінниччині, Житомирщині, Київщині з"являться дощі. Температура повітря +22+25 градусів, на Півдні та Сході +26+32 градуси. У західній частині +17+22 градуси, в Карпатах +9+12 градусів», — пише вона у Facebook.

За прогнозами синоптика, нічна температура буде нижчою.

«Осінь уже пускає на синоптичну сезонну сцену концертні ефектні дими — тумани. Це вони нам у листопаді набриднуть, а поки що підкреслюють айстрову красу навколо», — пише Діденко.

В столиці 29 серпня вона прогнозує теплу погоду, до 27 градусів за Цельсієм. Більша частина дня в Києві пройде без опадів, дощ можливий надвечір.

Як писали «ФАКТИ», Укргідрометцентр обіцяє українцям холодний початок вересня, а відомий народний синоптик Леонід Горбань — теплий.

Фото з Pixabay

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