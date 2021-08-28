Обстріл Авдіївки: штаб ООС показав наслідки застосування артилерії бойовиками

Українські військові опублікували фото масштабних наслідків обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки, який терористи влаштували вранці 28 серпня.

Як повідомляє прес-центр Штабу Операції об'єднаних сил в Facebook, окупанти стріляли з заборонених мінського домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм.

На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.

Проте українські військові повідомили про злочин спостерігачів СММ ОБСЄ.

Порушено і кримінальне провадження. Наслідки обстрілу зафіксовані документально.

Нагадаємо, на початку серпня бойовики обстрілювали мирні Красногорівку і Новоселівку Другу, убивши одного і поранивши ще одного місцевого жителя.

Фото Штаб ООС

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